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أوبو تعلن عن هاتفي Oppo A72 و Oppo A52

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أوبو تعلن عن هاتفي Oppo A72 و Oppo A52 أوبو تعلن عن هاتفي Oppo A72 و Oppo A52

أطلقت شركة (أوبو) هاتفيها الجديدين (أوبو أي52) Oppo A52، و(أوبو أي72) Oppo A72 في الأسواق الأوروبية، وذلك مسعى منها لملء الفراغ الذي تركته شركة هواوي.

ويقدم الهاتفان مواصفات متماثلة تقريبًا، وهما يشتركان في أن الشاشة تأتي بقياس 6.5 بوصات وبدقة +1080، ويحتويان معالجًا من نوع (سنابدراجون 665)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت.

وعلى ظهرهما، هناك 4 كاميرات، وحساس للبصمة. ويشترك الهاتفان أيضًا في سعة البطارية البالغة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

ولكن هاتف (أي72) يمتاز بدقة كاميراته، إذ تأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مقارنةً بدقة 12 ميجابكسل في (أي52)، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل، مقارنةً بـ 8 ميجابكسل. أما الكاميرات الخلفية الثلاث الأخرى فهي بدقة 8 ميجابكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير الأجسام القريب، وبدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويقدم (أي72) ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 ميجابكسل، وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 7.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

يُشار إلى أن الإعلان عن هاتفي (أي72)، و(أي52) يأتي بعد أقل من يوم من الإعلان عن (أوبو أي12) المنخفض المواصفات، وهناك هاتف آخر على الطريق من الفئة المتوسعة العليا اسمه (أي92إس) A92s.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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