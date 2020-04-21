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كاسبرسكي: برمجيات خبيثة تتستر بأسماء منسّقي الموسيقى العالميين

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كاسبرسكي: برمجيات خبيثة تتستر بأسماء منسّقي الموسيقى العالميين كاسبرسكي: برمجيات خبيثة تتستر بأسماء منسّقي الموسيقى العالميين

اضطرت الأوضاع الراهنة الناجمة عن جائحة كورونا معظم سكان العالم إلى البقاء في منازلهم، وطالت تأثيرات هذه الأوضاع قطاع الموسيقى الإلكترونية الذي عانى كثيرًا نظرًا لإلغاء أحداث موسيقية كبرى أو تأجيلها، مثل مهرجانات كوتشيلا وألترا وSXSW وغلاستونبري وغيرها، وقد انتقل كثير من الفنانين المشهورين في ظل الجائحة إلى خدمات البث عبر الإنترنت مثل Facebook Live و وحتى Twitch.

لكن الأوضاع ذاتها تفرض على المستخدمين توخي الحذر إذا كانوا يرغبون في تنزيل المقاطع الموسيقية التي تعجبهم في ما يبثه منسقو الموسيقى (DJ) عبر الإنترنت، لا سيما وأن باحثين لدى شركة كاسبرسكي وجدوا أن ملفات خبيثة جرى إخفاؤها داخل مقاطع لبعض أشهر منسقي الموسيقى في العالم، مثل ديفيد جويتا وكالفن هاريس، وفقًا لمجلة DJ Mag.

كان على منسقي الأغاني والمنتجين والمروجين الخروج بأفكار وطرق جديدة للحفاظ على نشاطهم في ظل تغيّر مشهد الحياة الليلية في العالم؛ فانتقل مهرجان ألترا ميوزك إلى الإنترنت، بعد أن كان مقررًا إقامته في 23 مارس الماضي، معلنًا عن إقامة سلسلة من فعاليات البث الموسيقي في عطلة نهاية أسبوع، وذلك مباشرة من منازل منسقي الموسيقى المشهورين المشاركين في المهرجان، لتصبح في متناول جميع عشاق الموسيقى الحديثة، وقد زاد عدد متابعي هذا المهرجان وغيره زيادة كبيرة، نظرًا لكونها تساعد في نشر الإيجابية والبهجة أثناء ظروف الإغلاق الراهنة.

شهدت الأسابيع الماضية زيادة ملحوظة في حركة البيانات عبر الإنترنت، حيث تحولت العديد من الأنشطة اليومية، كاجتماعات العمل ومتابعة الدراسة واللقاءات مع الأهل والأصدقاء، وتصاحب هذه الزيادة تأثيرات محتملة في سرعات الإنترنت، وبالتالي تقليل جودة البث وحصول بعض التأخير بسبب التخزين المؤقت للمحتوى الذي يجري بثه أو زيادة أوقات التنزيل.

وتتمثل إحدى طرق تجنب التأخير والبطء في مشاهدة البث المباشر للمحتوى الموسيقي، في تنزيل هذا المحتوى للاستماع إليه لاحقًا من دون اتصال بالإنترنت، لكن هذه الممارسة قد تصبح غير محمودة العواقب إذا لم ينتبه المستخدمون إلى المصادر التي يأتون منها بموسيقاهم المفضلة.

أظهر تحليل أجراه خبراء كاسبرسكي لقائمة (أفضل 100 منسق موسيقى) التي تضعها مجلة DJ Mag، أن عملية تنزيل الموسيقى الإلكترونية من الإنترنت تتطلب التعامل معها بعناية تامة، إذ كثيرًا ما تُستخدم أسماء مشاهير تنسيق الموسيقى، مثل ديفيد غويتا وألن ووكر ودي جيه سنيك وكالفن هاريس ومارتن غاريكس، من قبل مجرمي الإنترنت في نشر ملفات خبيثة يسعون من خلالها إلى استغلال اهتمامات عشاق الموسيقى الإلكترونية.

وتشتمل هذه الملفات على مجموعة من التهديدات، بينها برمجيات إعلانية وتروجانات تُستخدم في تدمير البيانات أو حظرها أو التعديل عليها أو نسخها، أو في تعطيل أداء أجهزة الحاسوب والشبكات.

قال أنطون إيفانوف المحلل الأمني لدى كاسبرسكي إن الناس يقضون المزيد من الوقت في المنزل، ما يجعلهم يستهلكون المزيد من المحتوى، منبّهًا المستخدمين إلى ضرورة توخي الحذر عند الرغبة في تنزيل الأغاني ومقاطع الموسيقى المفضلة على الأجهزة، وأضاف: “أظهر بحثنا قدرة مجرمي الإنترنت على إخفاء برمجياتهم الخبيثة تحت ستار ملفات موسيقية لمشاهير عالميين، لذلك ينبغي للمستخدمين اتخاذ التدابير المناسبة لحماية أنفسهم من التهديدات المحتملة”.

اكتشفت منتجات كاسبرسكي هذه الملفات الضارة بالأسماء التالية:

  • HEUR: Trojan.Script.Generic
  • UDS:DangerousObject.Multi.Generic
  • Trojan.Win32.Agentb.bqyr
  • not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Agent.f
  • HEUR:Trojan.Win32.Generic

هذا وتوصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع الخطوات التالية من أجل الاستماع إلى الموسيقى براحة بال واطمئنان:

  • التحقق من أحدث الإصدارات للفنانين والانتباه إلى أسماء المقاطع، والامتناع عن تنزيل الملف إذا كان اسمه مريبًا أو غريبًا.
  • الحرص على تنزيل مقاطع الموسيقى من مصادر موثوقة للاستماع إليها لاحقًا دون اتصال بالإنترنت، مثل Spotify أو Audiomack.
  • استخدام حل أمني موثوق به، مثل Kaspersky Total Security  للحماية الشاملة من مجموعة واسعة من التهديدات.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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