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البيت الأبيض والكونجرس يتوصلان لاتفاق بشأن دعم الشركات الصغيرة

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البيت الأبيض والكونجرس يتوصلان لاتفاق بشأن دعم الشركات الصغيرة البيت الأبيض والكونجرس يتوصلان لاتفاق بشأن دعم الشركات الصغيرة

مباشر: توصل البيت الأبيض والكونجرس إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة لدعم الشركات الأمريكية الصغيرة واختبارات والمستشفيات المنهكة.

وكانت الولايات المتحدة أقرت حزمة تحفيزية بقيمة 349 مليار دولار للشركات الصغيرة لكن تم نفادها مع تكالب الشركات على طلب قروض لمواجهة تداعيات كورونا.

وأكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" الاتفاق في تصريحات مع "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "لدينا اتفاق، وأعتقد أنه سيتم تمريره في وقت لاحق من اليوم".

ويعتزم مجلس الشيوخ عقد جلسة في وقت لاحق من اليوم، ومن المرجح الموافقة على الحزمة التحفيزية.

كما أكد زعيم الأقلية في مجلس النواب "كيفين مكارثي" الاتفاق، وكذلك مسؤول في إدارة .

وأضاف "مكارثي" عبر "فوكس نيوز": "هناك صفقة تم إنجازها".

ومن جانبه، أعلن "ستيني هوير" زعيم الأغلبية في مجلس النواب، في وقت مبكر من اليوم، أنه وافق مجلس الشيوخ على الصفقة، فسيتم التصويت عليها في مجلس النواب في أقرب وقت يوم الخميس.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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