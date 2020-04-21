محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً مع الاتجاه للأصول الآمنة

مباشر: عزز الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط انهيار أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن أثر وباء كورونا.

وصعدت حالة عدم يقين المستثمرين خاصةً مع انهيار تاريخي لأسعار النفط حيث تهاوى برنت بحوالي 25 بالمائة خلال التعاملات عقب هبوط كارثي لأحد عقود الخام الأمريكي إلى النطاق السالب بالأمس.

واتجه المستثمرون لحيازة الدولار وسط موجة بيعية لعملات السلع، باعتبار العملة الخضراء ملاذا آمنا وسط الأزمات.

كما تلقت العملة الأمريكية دعماً من المخاوف بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" بعد تقرير لشبكة "سي.إن.إن" عن تلقيه العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية.

ولايزال وباء كورونا وأثره الاقتصادي يثير قلق المستثمرين، بعد أن أودي الفيروس بحياة ما يزيد عن 42 ألف مواطن أمريكي حتى الآن فيما أصاب 788 ألف آخرين.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بما يتوافق مع التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 5:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتصل إلى 1.0849 دولار، كما صعد أمام نظيرتها اليابانية بنسبة متماثلة إلى 107.78 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1.4 بالمائة إلى مستوى 1.2271 دولار، كما شهدت زيادةً مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 0.9703 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 100.330.