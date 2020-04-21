غدًا..تشغيل أول بوابة تعقيم إلكترونية بمركز أورام أسوان

يبدأ مركز أورام أسوان، غدًا الأربعاء، في تشغيل أول بوابة تعقيم إلكترونية داخل محافظة أسوان، وهي من أوائل مستشفيات وزارة الصحة التى تطبق هذه الإجراءات، ذلك بهدف تعقيم وتطهير العاملين والمرضى والمترددين على المركز يوميًا ذاتيًا دون تدخل، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور صلاح عمر جودة مدير مركز أورام أسوان، أن هذه البوابة تعد الأولى للتعقيم إلكترونيًا داخل محافظة أسوان، ومزودة برشاشات تقوم برش مواد مطهرة غير ضارة بجسم الإنسان، إذ يجرى تفعيل الرشاشات عند مرور الشخص من البوابة باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد.

وأضاف مدير مركز أورام أسوان، أنه سيجرى تركيب وتشغيل البوابة الإلكترونية للتعقيم بداية من غد الأربعاء، بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور سامح العشماوى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بهدف تعقيم كافة المترددين على المركز، وحفاظًا على مقدمي الخدمة الطبية والمرضى المترددين على المركز.