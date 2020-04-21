أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

رئيس القصير يشدد على تكثيف أعمال الإنارة العامة

Print
رئيس القصير يشدد على تكثيف أعمال الإنارة العامة رئيس القصير يشدد على تكثيف أعمال الإنارة العامة

شدد اللواء أ.ح سعد البدرى رئيس مدينة القصير، على تكثيف أعمال الإنارة العامة بمختلف مناطق المدينة، وموجهًا قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بالمرور اليومى على أعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التى لاتعمل وكذلك العمل على تغطية كافة مخارج الكابلات بالاعمدة، والصيانة الدورية لخلايا أعمدة الإنارة بكافة شوارع المدينة، وذلك لظهور مدينة القصير بالمظهر الحضارى اللائق بتاريخها وحضارتها العريقة.

وتابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم الثلاثاء، إزالة الكشافات القديمة وإصلاح خلايا أعمدة الإنارة بمناطق التقوى والطرق والكباري.

وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة أعمال الإنارة العامة بمدن المحافظة.

IMG 20200421 193805 300x208 - رئيس القصير يشدد على تكثيف أعمال الإنارة العامة

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية