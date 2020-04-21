رئيس القصير يشدد على تكثيف أعمال الإنارة العامة

شدد اللواء أ.ح سعد البدرى رئيس مدينة القصير، على تكثيف أعمال الإنارة العامة بمختلف مناطق المدينة، وموجهًا قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بالمرور اليومى على أعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التى لاتعمل وكذلك العمل على تغطية كافة مخارج الكابلات بالاعمدة، والصيانة الدورية لخلايا أعمدة الإنارة بكافة شوارع المدينة، وذلك لظهور مدينة القصير بالمظهر الحضارى اللائق بتاريخها وحضارتها العريقة.

وتابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم الثلاثاء، إزالة الكشافات القديمة وإصلاح خلايا أعمدة الإنارة بمناطق التقوى والطرق والكباري.

وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة أعمال الإنارة العامة بمدن المحافظة.