استمرار أعمال تعقيم المنشآت الحيوية في القصير

قال اللواء ا.ح سعد البدرى رئيس مدينة القصير، ان الوحدة المحلية تواصل جهودها في تعقيم المنشآت الحيوية بالمدينة، ومشيرًا إلى أن كافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق ذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الاهالى بالمدينة.

وعملت إدارة الشئون الإدارية بالوحدة، اليوم الثلاثاء، بتعقيم المكاتب الإدارية والطرقات بالوحدة المحلية.

ووجه رئيس مدينة القصير، بتكاتف مجموعات العمل بكل قطاع، للوصول إلى أعلى درجات تأمين الاهالى، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وياتي هذا في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة أعمال تعقيم وتطهير المواقع بمدن المحافظة.