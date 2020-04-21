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الاردن : تصاريح للعاملين الذين تم السماح لهم بالعمل على موقع stay home

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الاردن : تصاريح للعاملين الذين تم السماح لهم بالعمل على موقع stay home الاردن : تصاريح للعاملين الذين تم السماح لهم بالعمل على موقع stay home

جي بي سي نيوز :- قال وزير الاعلام امجد العضايلة ان الاردن سيمنح تصاريح عمل للمنشئات التي ستباشر عملها على منصة stay home .

وبين العضايلة انه تم التوسّع في تصاريح الحالات الصحيّة والطارئة بحيث يصل سقف التصاريح الممنوحة يوميّاً إلى 10 آلاف تصريح .

و اشار أن آلية اصدار التصاريح ستعلن، كما سيكون الضمان الاجتماعي شرطا للحصول على التصاريح وبين ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستطلق منصة الكترونية الثلاثاء لتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي و تسجيل المنشات التي لم تسجل .

ويمكنكم الحصول على التصاريح عبر الموقع الإلكتروني https://www.stayhome.jo .

جي بي سي نيوز

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