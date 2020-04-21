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الإسترليني يتراجع 1% مع انهيار أسعار النفط

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الإسترليني يتراجع 1% مع انهيار أسعار النفط الإسترليني يتراجع 1% مع انهيار أسعار النفط

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع الابتعاد عن الأصول الخطرة وسط انهيار النفط.

وانهارت أسعار النفط حيث تهاوى "برنت" القياسي دون 20 دولاراً خلال التعاملات عقب انهيار تاريخي للخام الأمريكي إلى النطاق السالب بالأمس.

وتسبب انهيار أسعار النفط إلى ذعر المستثمرين وخفض الطلب على الجنيه الإسترليني.

ويقول "كينيث بروكس" المحلل في "سوستيه جنرال": "دفعت قوة الدولار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، حيث قام المستثمرون ببيع الأصول البريطانية لجمع الأموال لتغطية الخسائر الناتجة عن انهيار أسعار النفط"، بحسب وكالة "رويترز".

فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا "أندي هالدين" إن أرقام النمو في النصف الأول من المملكة المتحدة ستكون "سيئة جدًا"، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن مدى سوء الآثار الاقتصادية للإغلاق الحالي، الذي تم تمديده مؤخراً إلى 7 مايو/آذار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية اليوم، ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط الجاري قبل أزمة كورونا.

وبحلول الساعة 4:45مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 1.5 بالمائة إلى 1.2259 إسترليني عند أدنى مستوى منذ 6 أبريل/نيسان الجاري.

كما تراجعت العملة البريطانية أمام اليورو بنسبة 1.2 بالمائة إلى 0.8838 إسترليني.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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