واتساب تبدأ في إتاحة الاتصال بأكثر من 4 أشخاص معًا

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم الثلاثاء في إطلاق ميزتها الجديدة التي ترفع الحد الأقصى للأشخاص المسموح بالتواصل معهم في مكالمة جماعية صوتية أو مرئية إلى أكثر من 4.

وبسبب الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 والحرب على الأخبار المزيفة، أدخلت واتساب حديثًا بعض الميزات والتغييرات الجديدة، مثل: إمكانية البحث عن الرسائل الواردة في الويب للتحقق من كونها تحتوي على أخبار مزيفة، كما خفَّضت مدة مقاطع الفيديو المرسلة إلى الحالة إلى 15 ثانية في الهند.

ووفقًا لموقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب – فإن الخدمة بدأت حديثًا في تطبيق بعض التغييرات على زر (الاتصال) Call في المجموعات، وقال الموقع: “إن كنت في مجموعة صغيرة مكونة من 4 مشاركين، فيمكن البدء في مكالمة جماعية دون الحاجة إلى اختيار المشاركين، لأن جميع المشاركين سيُضافون تلقائيًا إلى المكالمة”.

واعتبارًا من 1 نيسان/ أبريل الجاري، بدأت واتساب في اختبار ميزة جديدة تسمح بإضافة أكثر من 4 مشاركين إلى المكالمة. وشمل الاختبار تعديل واجهة المستخدم للسماح برؤية المزيد من المشاركين. واليوم أطلقت واتساب الميزة الجديدة التي تسمح بإضافة 8 مشاركين إلى مكالمة صوتية أو مرئية لجميع مستخدمي التطبيق في النسخة التجريبية الحديثة لنظامي أندرويد، وآي أوإس.

وأوضح الموقع أنه يتعين على المستخدمين الراغبين في تجربة الميزة تنزيل النسخة التجريبية ذات الرقم 2.20.50.25 لنظام آي أوإس، والنسخة ذات الرقم 2.20.133 لنظام أندرويد. وأضافر أنه يجب أن يكون لدى جميع المشاركين النسخة التجريبية ذاتها؛ حتى يتمكنوا من الانضمام إلى المكالمة الجماعية.

ويمكن تطبيق الميزة الجديدة من خلال فتح مجموعة، ثم النقر على زر (الاتصال)، وفي حال كانت المجموعة تضم أكثر من 4 أشخاص، فإن واتساب سيطلب من المستخدم تحديد جهات الاتصال التي يريد الاتصال بها، ثم إن المشاركين في المجموعة الذين ليسوا ضمن جهات الاتصال لن يُضافوا إلى المكالمة.

هذا، ويمكن تنزيل النسخة التجريبية الحديثة من واتساب لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، أو يدويًا من هنا، وكذلك يمكن الاشتراك في البرنامج التجريبي لنظام آي أوإس.