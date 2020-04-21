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فيراري تنفذ اختبارات كورونا للموظفين استعداداً لاستئناف العمل

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فيراري تنفذ اختبارات كورونا للموظفين استعداداً لاستئناف العمل فيراري تنفذ اختبارات كورونا للموظفين استعداداً لاستئناف العمل

مباشر: انضم العاملون في شركة "فيراري" بشكل جماعي للفحص الطوعي لفيروس كورونا، حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل واستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت صانعة السايارات الإيطالية، اليوم الثلاثاء أنه في إطار مشروع "العودة إلى المسار الصحيح" يقوم موظفو فيراري وعائلاتهم والموردين بإجراء فحوصات الدم لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالمرض.

وأوضحت أنه ثم سيتم منح الموظفين تطبيقًا للتنبيه حول ما إذا كانوا على اتصال وثيق مع أي شخص حامل لفيروس "كوفيد-19".

وقالت فيراري إن 500 من أصل 4000 عاملاً في مصانعها الإيطالية في مارانيلو ومودينا قد خضعوا بالفعل للاختبارات، ولدى الشركة القدرة على القيام بنحو 800 يوميا.

وقالت "ميشيل أنطونيازي" مديرة الموارد البشرية في فيراري إن "هذا الفحص سيتيح لنا امتلاك صورة أولية للحالة الصحية لعمال الشركة التي تم اختبارهم".

في الوقت الحالي، لا تزال مصانع فيراري مغلقة ضمن شركات أخرى في إيطاليا، لكن شركة صناعة السيارات تقول إنا ترغب في  توفير بيئة عمل آمنة بمجرد تخفيف قيود الإغلاق.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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