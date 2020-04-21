روسيا: المضاربات وراء انهيار عقد النفط الأمريكي

مباشر: قال الكرملين إن هبوط سعر أحد عقود النفط الأمريكي دون الصفر يعتبر مجرد قضية تداولات ومضاربات وليست نهاية العالم.

وقال "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "هذا ليس سببًا للتقييمات السلبية المفرطة للواقع الحالي لأن أسعار النفط، على الرغم من أنها لا تظهر اتجاهًا إيجابيًا، لا تعاني من الانهيار نفسه الذي ضرب العقود الآجلة"، بحسب وكالة بلومبرج.

وانخفض اليوم خام برنت القياسي، الذي يستخدم لتسعير مزيج تصدير الأورال في روسيا، إلى أدنى مستوى منذ عام 2002، بعد أن سجل عقد مايو/أيار لخام نايمكس الأمريكي بالأمس أدنى مستوى في تاريخه عند سالب 37 دولاراً.

وتحصل روسيا على ما يقرب من 40 بالمائة من عائدات الضرائب من مبيعات النفط والغاز.

وأوضح "بيسكوف" إن الكرملين يراقب سوق النفط عن كثب وأن الدولة لديها موارد كافية لتخفيف أثر ضربة هبوط أسعار الخام.

وكرر بيسكوف: "الفوضى في سوق العقود الآجلة هي مجرد مضاربة، إنها مجرد قضية تداول".