أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

روسيا: المضاربات وراء انهيار عقد النفط الأمريكي

Print
روسيا: المضاربات وراء انهيار عقد النفط الأمريكي روسيا: المضاربات وراء انهيار عقد النفط الأمريكي

مباشر: قال الكرملين إن هبوط سعر أحد عقود النفط الأمريكي دون الصفر يعتبر مجرد قضية تداولات ومضاربات وليست نهاية العالم.

وقال "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "هذا ليس سببًا للتقييمات السلبية المفرطة للواقع الحالي  لأن النفط، على الرغم من أنها لا تظهر اتجاهًا إيجابيًا، لا تعاني من الانهيار نفسه الذي ضرب العقود الآجلة"، بحسب وكالة بلومبرج.

وانخفض اليوم خام برنت القياسي، الذي يستخدم لتسعير مزيج تصدير الأورال في ، إلى أدنى مستوى منذ عام 2002، بعد أن سجل عقد مايو/أيار لخام نايمكس الأمريكي بالأمس أدنى مستوى في تاريخه عند سالب 37 دولاراً.

وتحصل روسيا على ما يقرب من 40 بالمائة من عائدات الضرائب من مبيعات النفط والغاز.

وأوضح  "بيسكوف" إن الكرملين يراقب سوق النفط عن كثب وأن الدولة لديها موارد كافية لتخفيف أثر ضربة هبوط أسعار الخام.

وكرر بيسكوف: "الفوضى في سوق العقود الآجلة هي مجرد مضاربة، إنها مجرد قضية تداول".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
كورونا في روسيا: قليل من الوفيات وكثير من الأقاويل

كورونا في روسيا: قليل من الوفيات وكثير من الأقاويل

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

شبكة عيون الإخبارية