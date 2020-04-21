إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضى زراعية بدمياط

أكدت منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، على مواصلة الجهود، لوقف إستنزاف الرقعة الزراعية وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأوضحت المحافظ، أنه جرى إزالة حالتى تعدِ على أراضى زراعية بمركز فارسكور، لمحاولة بناء مقابر على مساحة 500 مترً مربعًا بقرية الضهرة، وعمل حظيرة للمواشى بقرية حجاجة على مساحة 150 مترًا مربعًا، وإزالة حالة بناء مخالف لسور على سطح إحدى العمارات السكنية بمدينة فارسكور بطول 2 مترًا مربعًا، وأشارت إلى إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية، عبارة عن شدة خشبية على مساحة 60 مترًا مربعًا بقرية كفر شحاتة التابعة لمركز كفر سعد.

وجاء ذلك وفقًا لما تبذله الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك وفقًا للتكليفات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وذكرت المحافظ، أنه جرى تحويل جميع المخالفات للنيابة العسكرية.