محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع 3% بالختام مع صدمة أسعار النفط

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 بالمائة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار أثر تفشي فيروس كورونا والتقلبات الحادة لسوق النفط.

وتراجعت أسهم الموارد الأساسية بحوالي 6 بالمائة، كما أغلقت كافة قطاعات البورصات الأوروبية في النطاق الأحمر.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية وسط ترقب المستثمرون في أوروبا تطورات كورونا، مع بدء بعض الدول في تخفيف نسبي لعمليات الإغلاق.

وفي المقابل أصبحت أسواق النفط محل تركيز حاد بعد التحركات المثيرة في أسعار النفط وانهيار أحد عقود خام نايمكس بالأمس دون الصفر لأول مرة في تاريخه، مع تهاوى سعر برنت أيضاً دون 20 دولاراً للبرميل خلال جلسة اليوم.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، تحسنت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو بشكل قوي خلال الشهر الجاري.

وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 3.4 بالمائة عند مستوى 324.3 نقطة، فيما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 2.9 بالمائة مسجلاً 5641 نقطة.

كما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنحو 3.9 بالمائة مسجلاً مستوى 10249.8 نقطة، في حين هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 3.8 بالمائة عند مستوى 4357.4 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0859 دولار.