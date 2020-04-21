سندات الخليج الدولارية تهبط بعد تداول الخام الأمريكي دون الصفر

أظهرت بيانات رفينيتيف، أن السندات الدولارية لدول الخليج نزلت، بعد تداول الخام الأمريكي عند أقل من الصفر لأول مرة في التاريخ.

ونزلت السندات الدولارية السعودية لأجل 30 عاما التي تُستحق في 2049 بمقدار 0.5 سنت إلى حوالي 107 سنتات في الدولار بينما نزلت سندات مماثلة لشركة أرامكو النفطية العملاقة 0.8 سنت لنحو 100.4 سنت في الدولار.

ونزلت سندات عمان لأجل 30 عامًا المستحقة في 2048 بمقدار 2.1 سنت ليجري تداولها عند نحو 64.9 سنت في الدولار، وخسرت سندات البحرين المستحقة في 204 بواق 1.7 سنت إلى 91.3 سنت في الدولار.

ونزلت السندات الدولارية السعودية لأجل 30 عامًا التي تُستحق في 2049 بمقدار 0.5 سنت إلى حوالي 107 سنتات في الدولار بينما نزلت سندات مماثلة لشركة أرامكو النفطية العملاقة 0.8 سنت لنحو 100.4 سنت في الدولار.

ونزلت سندات عمان لأجل 30 عاما المستحقة في 2048 بمقدار 2.1 سنت ليجري تداولها عند نحو 64.9 سنت في الدولار، وخسرت سندات البحرين المستحقة في 204 بواق 1.7 سنت إلى 91.3 سنت في الدولار.