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وزير المالية الفرنسي: انهيار أسعار النفط يهدد الاقتصاد العالمي

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وزير المالية الفرنسي: انهيار أسعار النفط يهدد الاقتصاد العالمي وزير المالية الفرنسي: انهيار أسعار النفط يهدد الاقتصاد العالمي

مباشر: قال وزير المالية الفرنسي إن انهيار النفط يهدد العالم في الوقت الذي يكافح فيه بالفعل لمواجهة تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأضاف "برونو لو مير" أمام مجلس الشيوخ الفرنسي خلال تقديم تحديثا للموازنة، اليوم الثلاثاء: "انهيار أسعار النفط يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح "لو مير" إن الدول الإفريقية التي تعتمد بشدة على عائدات النفط تتعرض بشكل خاص لانخفاض الأسعار.

وتأتي تعليقات "لو مير" بعد  أن سجل عقد مايو/آيار لخام نايمكس الأمريكي أكبر خسارة في تاريخ النفط بانخفاض 300 بالمائة بالأمس لينهي التعاملات عند مستوى سالب 37 دولاراً للبرميل.

وبحلول الساعة 1:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 23.1 بالمائة ليهبط إلى 19.67 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى عند 18.10 دولار في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو/آيار، وهو العقد الذي تنتهي صلاحيته اليوم، بنحو 96.1 بالمائة ليصعد إلى سالب 1.48 دولار للبرميل، بعد أن تحول للنطاق الموجب ووصل لمستوى 2.50 دولار في وقت مبكر من التعاملات بمكاسب تصل إلى 100 بالمائة.

بينما سجل الخام الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران المقبل تراجعاً بلغت نسبته 26.7 بالمائة مسجلاً 14.94 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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