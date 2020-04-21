السعودية لـ"مجموعة العشرين": يجب دعم المزارعين وحماية سلاسل الإمدادات الغذائية

الرياض – مباشر: ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن الفضلي، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة بمجموعة العشرين في السعودية بشأن جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقال الفضلي، خلال الاجتماع الافتراضي، إنه من الضروري حماية نظام إنتاج الأغذية وسلاسل الإمدادات الغذائية وضمان توافر المدخلات والخدمات الحيوية والمعالجة والخدمات اللوجستية.

وأضاف وزير "الزراعة" السعودي، أنه يجب دعم المزارعين والعمالة الزراعية بما في ذلك صغار المزارعين والأسر وسيل عيشهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في زراعة وحصاد وتوزيع الغذاء دون المساس بالصحة ولسلامة، وفق الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد الفضلي، على التزام السعودية بالعمل مع الدول والمنظمات لضمان صمود النظم الزراعية والإمدادات الغذائية مع مكافحة انتشار وباء "كورونا".

وأعرب الوزير، عن تضامن المملكة مع دول العالم في هذا الوقت، مشيرا إلى دور العاملين في مجال الرعاية الصحية والموظفين الحكوميين وعمال الطوارئ والمزارعين والعاملين في مجالات النقل والخدمات الغذائية لما يقدمونه من الخدمات الأساسية.

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