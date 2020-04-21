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أستراليا تتوقع انكماشاً اقتصادياً "يحدث مرة كل 100 عام"

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أستراليا تتوقع انكماشاً اقتصادياً "يحدث مرة كل 100 عام" أستراليا تتوقع انكماشاً اقتصادياً "يحدث مرة كل 100 عام"

مباشر: قال محافظ البنك المركزي الأسترالي إن بلاده ستعاني في النصف الأول من العام الحالي من أكبر انكماش اقتصادي لها منذ ثلاثينيات القرن الماضي بسبب تدابير احتواء انتشار "كورونا".

وصرح محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي "فيليب لوي" في خطاب ألقاه في سيدني اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض ​​بنحو 10 بالمائة في النصف الأول من عام 2020، واصفاُ هذ الهبوط بـ"تراجع يحدث مرة كل مائة عام".

ويرى "لوي" أن معظم الاتجاه الهابط للاقتصاد الأسترالي قد يتركز في الربع الثاني من العام الحالي، نقلا عن وكالة رويترز.

ويتوقع محافظ المركزي الأسترالي ارتفاع معدل البطالة إلى 10 بالمائة بنهاية يونيو/حزيران المقبل، مقابل 5.2 بالمائة في مارس/أذار الماضي.

وأوضح أن هذه الإحصاءيات تمثل أعداد كبيرة جدًا وأرقام لم يكن بالإمكان تصورها قبل بضعة أشهر فقط قبل التحدي الهائل الذي يواجهه المجتمع لاحتواء الفيروس.

وكانت الأسترالية قد أقرت خطة تحفيز مالي بقيمة 320 مليار دولار أسترالي (201.82 مليار دولار)، في حين خفض بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة لمستوى قياسي منخفض بلغ 0.25 بالمائة وإطلاق تيسير كمي "غير محدود".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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