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وزير الصحه الكويتي يوفر لأي مواطن كويتي قادم من الخارج حجر منزلي

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وزير الصحه الكويتي يوفر لأي مواطن كويتي قادم من الخارج حجر منزلي وزير الصحه الكويتي يوفر لأي مواطن كويتي قادم من الخارج حجر منزلي

قال وزير الصحة الكويتى، الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن الوزارة توفر لأي مواطن كويتى قادم من خارج البلاد مكانًا مناسبًا إذا لم يتوفر له حجر منزلى أو يخشى على أهله ذوي الأمراض المزمنة أو كبار السن.

وأوضح “وزير الصحة الكويتى”، خلال لقاء له بأحد البرامج بقناة الراي، أن فى هذه الحالة توفر الوزارة حجرًا مؤسسيًا لمدة أسبوعين فهناك بعض المنازل تكون غير قادرة على ترتيب حجر منزلى لذويها الوافدين من الخارج .

ولفت “باسل الصباح“، إلى أن هناك حالات لابد من تطبيق الحجر المؤسسى عليها كالتى يبدو عليها اي عرض من أعراض الفيروس .

و أعلن الدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، بتسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد “كوفيد_19″، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 1995 حالة، بينما تماثل للشفاء 367 حالة، وتوفى 9 حالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفى له، اليوم الاثنين، إن هناك 1619 حالة تتلقى العلاج، منها 39 في الرعاية المركزة.

المشرق نيوز

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