السيطرة على حريق بمخبز أدوات كهربائية بالوادي الجديد

نجحت الحماية المدنية بمحافظة الوادى الجديد، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أدوات كهربائية بحى الشعلة فى مدينة الخارجة من دون وقوع وفيات أو إصابات.

ورد بلاغًا أمنى إلى اللواء هشام لطفى مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق فى مخزن أدوات كهربائية بالطابق الثانى لإحدى العمارات السكنية بمدينة الخارجة وتم الدفع بـ3 وحدات إطفاء إلى موقع الحريق ونجح فريق الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق دون امتدادها للوحدات السكنية المجاورة بسبب سرعة التعامل.

وجار الانتهاء من مرحلة التبريد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.