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بنك اليابان: المصارف تواجه القروض السيئة وخسائر الاستثمارات

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بنك اليابان: المصارف تواجه القروض السيئة وخسائر الاستثمارات بنك اليابان: المصارف تواجه القروض السيئة وخسائر الاستثمارات

مباشر: حذر البنك المركزي الياباني المقرضون اليابانيون من ارتفاع تكاليف القروض السيئة، وخسائر الاستثمارات، وسط مرونة النظام المالي تجاه الركود الاقتصادي المدفوع بفشي الكورونا.

وقال بنك اليابان عبر تقريره نصف السنوي عن النظام المالي، اليوم الثلاثاء، إنه إذا دام التباطؤ الاقتصادي لفترة طويلة، فقد تواجه المزيد من الشركات داخل وخارج البلاد مشاكل الملاءة في الخدمات المالية، مما يرفع تكاليف الائتمان.

وأضاف أن الخسائر في استثمارات الأوراق المالية للبنوك يمكن أن تتدهور بسبب تحركات الأسواق المالية، كما قد يصبح تمويل العملات الأجنبية غير مستقر.

وأبقى البنك المركزي على تقييمه دون تغييره فيما يتعلق بأن النظام المالي الياباني يحافظ على الاستقرار بشكل عام، كما أضاف أن البنوك تتمتع بمرونة كبيرة من حيث رأس المال والسيولة.

وأوضح البنك خلال التقرير أن والبنك المركزي قاما بتطبيق إجراءات سياسة سريعة وقوية.

ويضيف انتشار الوباء الضغوط على البنوك اليابانية التي زادت من الاستثمار في الأصول المخاطرة لتعويض انخفاض الربحية بسبب معدلات الفائدة المنخفضة للغاية.

ومن أجل تخفيف أثر الركود الاقتصادي، وسع المركزي الياباني من عمليات شراء الأصول بينما أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز قياسية.

كما يستعد المقرضون حول العالم لموجة من القروض المتعثرة مع إغلاق الشركات وتسريح العمالة، حيث تقوم البنوك في اليابان بزيادة القروض المقدمة للشركات المتضررة في مجالات مثل هذه الطاقة، وهو قطاع يتعامل الآن مع وضع غير مسبوق بفعل انهيار النفط ليتداول في المنطقة السالبة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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