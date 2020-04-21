ترامب: لن نسمح بانهيار صناعة النفط الأمريكية

مباشر-أحمد شوقي: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته لن تسمح بانهيار صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة وسط الهبوط التاريخي للأسعار.

وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "لن نسمح بانهيار صناعة النفط والغاز العظيمة أبداً".

وتابع الرئيس الأمريكي بأنه وجه وزيري الطاقة والخزانة الأمريكيين بصياغة خطة ستوفر الأموال لتأمين هذه الشركات والوظائف الهامة للغاية في المستقبل.

وتعاني صناعة النفط الأمريكية من خسائر حادة في الفترة الأخيرة مع تراجع الطلب جراء فيروس كورونا حتى قبل أن يشهد سعر غرب تكساس الوسيط بالأمس تحولاً كارثياً أدنى الصفر لأول في تاريخه.

وعلى جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكي رغبته في استغلال انهيار أسعار النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الخام في الولايات المتحدة.