تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة خلال مارس

مباشر: تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة وفقاً للتوقعات خلال شهر مارس/آذار الماضي، مع صعود الأسعار وتفشي فيروس كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات المنازل القائمة تراجعت بنسبة 8.5 بالمائة في شهر مارس/آذار بالقراءة المعدلة موسمياً لتسجل معدل سنوي 5.27 مليون وحدة.

ويشير التقرير إلى أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض مبيعات المنازل في الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورون" ومن المرجح حدوث المزيد من التدهور المؤقت لمبيعات المنازل في الشهرين المقبلين، رغم أن أسعار المنازل ستظل ترتفع على الأرجح.

ويتراجع المعروض في السوق الأمريكي من المنازل المتاحة للبيع، ما يرفع الأسعار ويقلص الخيارات الممكنة أمام المشتريين.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنسبة 0.8 بالمائة في مارس/آذار الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو الشهر التاسع على التوالي من الارتفاع.

وبالنسبة لمتوسط سعر المنزل في الولايات المتحدة، فبلغ 280.6 ألف دولار في الشهر الماضي بزيادة 8 بالمائة مقارنة مع شهر مارس/آذار لعام 2019.

وبحلول الساعة 2:19 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي هامشياً مقابل اليورو بنسبة 0.09 بالمائة مسجلاً 1.0872 دولار.