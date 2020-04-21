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الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية: رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة إلى أقصى قدرة

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الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية: رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة إلى أقصى قدرة الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية: رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة إلى أقصى قدرة

الرياض ـ مباشر: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات (إس تي سي) إن الشركة قامت برفع طاقتها الاستيعابية للشبكة لأقصى قدرة لتوزيع الحركة بالشكل الذي يتناسـب مع زيادة الطلب. 

وأضاف ناصر بن سليمان الناصر، وفقا لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعزيــز خدمــات الاتصالات ورفع طاقتها وتوفير الخدمات بشكل عاجل لعدد من الجهات لتمكين التحول الرقمي لكافة القطاعات. 

وأوضح الناصر أنه تم تمديد مهلة السداد للعملاء وزيادة سعة البيانات إلى الضعف مجانا لعملائها الحاليين أو الجدد وذلك لدعم العملية التعليمية وتمكين منسوبي الجهات الحكومية والخاصة من مواصلة أعمالهم.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا، بعمل دراسة شاملة على الآثار المحتملة على أعمال الشركة في حال استمرت جائحة كورونا وذلك بناءً على الإجراءات والقرارات المتخذة لمكافحته.

كما لفت إلى أن الشركة شهدت ارتفاع إيرادات قطاع النواقل والمشغلين، بالربعا لأول من 2020، مدعومة بالنمو في خدمات تمرير الحركة (Hubbing).

وبين أن إيرادات قطاع الأعمال ارتفعت مدعومة بالمنتجات المبتكرة بمجال انترنت الأشياء والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.

وأعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، عن بياناتها المالية للربع الأول من 2020، والتي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح 5.93% إلى 2.91 مليار ريال، مقابل 2.75 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن ارتفاع إيرادات قطاع المستهلك، جاءت مدعومة بارتفاع مشتركي الألياف البصرية نحو 23% وإيراد البيانات بنسبة 15.5%.

كما لفت إلى أنه تم رقمنة 7 مليون عقد سنويا والاستغناء عن العقود الورقية مما سيســاهم فــي توفيــر200 ألــف ســاعة انتظــار مــن أوقــات العمــلاء ســنويا. 

وتابع: "ما نعيشه اليوم في ظل هذه الظروف والإجراءات الراهنة لمكافحة المستجد (COVID-19)، يحفزنا بشــكل يومــي على العمــل بإقدام لتســخير كافــة إمكانياتنــا للتعامــل مــع الموقــف".

وقال أن الشركة سعت في التوسع في البنية التحتية لأبراج الاتصالات عبر بناء أبراج جديدة في المملكة ومواكبة التقدم التكنولوجي كالجيل الخامس ومتطلبات تحسين الشبكة وزيادة سرعتها.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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