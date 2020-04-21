وسط انهيار الأسعار.. ترامب يقترح ملء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

مباشر: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة شراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد بعد انهيار عاصف لأسعار الخام.

وتأتي تعليقات ترامب في ظل انهيار سعر عقود مايو/أيار لخام نايمكس الأمريكي بحوالي 300 بالمائة بالأمس ليتراجع إلى النطاق السالب لأول مرة في التاريخ، كما تهاوى خام برنت القياسي أدنى 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الإثنين" :استنادًا إلى السعر القياسي المنخفض للنفط، نحن نملأ احتياطياتنا النفطية الوطنية وكذلك احتياطياتنا الاستراتيجية التي نتطلع إلى تعزيزها بما يصل إلى 75 مليون برميل".

وتابع ترامب: "ستكون هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يتم فيها الوصول للسعة القصوى للتخزين وسنحصل عليها بالسعر المناسب، هذا وقت رائع لشراء الخام، لم يسمع أحد عن سعر النفط السالب من قبل. "

جدير بالذكر أنه لابد للإدارة الأمريكية أن تحصل على موافقة الكونجرس أولاً قبل شراء الخام.