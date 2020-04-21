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"الباحة" تتوقع تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا"

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"الباحة" تتوقع تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا" "الباحة" تتوقع تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا"

الرياض - مباشر: قالت شركة الباحة للإستثمار والتنمية إنها تتوقع تأثير أعمالها ونتائجها المالية لشركاتها التابعة  جراء القرارات والتدابير الاحترازية الصادرة من حكومة المملكة العربية للحد من انتشار المستجد (COVID-19)،.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع أن يكون لتلك الإجراءات تأثير على الأعمال المتعلقة بطلبات بعض المستأجرين للنظر في خصم مؤقت أو تأجيل المستحقات الايجارية في ذممهم أو منحهم فترة مجانية نتيجة آخر التطورات والأحداث بسبب فايروس كورونا المستجد، ونظرا لعدم امكانية تحديد الفترة الزمنية لهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، وما يستجد منها مستقبلا، فإنه يصعب على الشركة تحديد حجم الأثر المالي الناتج عنها في الوقت الحالي.

كما أشارت الشركة أنه يصعب على الشركة تحديد حجم الأثر المالي الناتج عنها في الوقت الحالي.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بالقرارات والأوامر السامية الخاصة بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية المذكورة، فإن الشركة تثمن هذه المبادرات، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد ما ينطبق منها على الشركة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطور جوهري بهذا الخصوص في حين.

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