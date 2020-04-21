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"داو جونز" يتراجع 470 نقطة بالمستهل مع انهيار أسعار النفط

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"داو جونز" يتراجع 470 نقطة بالمستهل مع انهيار أسعار النفط "داو جونز" يتراجع 470 نقطة بالمستهل مع انهيار أسعار النفط

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، ليفقد "داو جونز" أكثر من 470 نقطة، مع الانهيار الحاد لأسعار النفط.

ويركز المستثمرون على اللحظات غير المسبوقة التي يعيشها سوق النفط مع انهيار الخام الأمريكي تسليم مايو/آيار والذي تنتهي صلاحيته اليوم أدنى الصفر جراء عدم وجود مساحة كافية للتخزين مع تراجع الطلب بسبب .

وانتقلت عدوى الانهيار إلى خام برنت القياسي والذي تهاوى 30 بالمائة في وقت سابق من التعاملات قبل أن يقلص خسائره نسبياً.

كما يواصل المستثمرون مراقبة انتشار وباء كورونا وخطة الولايات المتحدة لإعادة فتح الاقتصاد رغم ارتفاع عدد الإصابات إلى 787.9 ألف حالة ووفاة ما لا يقل عن 42 ألف شخص.

وفي تصريحات بالأمس، قال الرئيس دونالد إنه سيوقع أمراً تنفيذياً بتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة لحماية الوظائف.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تراجع سهم "أي.بي.إم" بأكثر من 6 بالمائة بعد تراجع إيرادات الشركة التكنولوجية بأكثر من توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2 بالمائة إلى 23172.3 نقطة فاقداً 478 نقطة تقريباً.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 2774.3 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 8466.4 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 100.388.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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