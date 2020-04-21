حكيم يهنئ جمهوره بمناسبة أعياد الربيع ورمضان

حرص الفنان حكيم كل الحرص على تهنئة جمهوره بمناسبة أعياد الربيع ورمضان، موجهًا لهم رسالة بضرورة الالتزام والخضوع في المنزل وعدم الخروج منه وعدم تعريض حياتهم للخطر.

وقال حكيم،: “كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد الربيع ورمضان، ويارب كل أيامنا كلها أعياد ومناسبات حلوة ونلتزم ونعقد في البيت عشان المحنة اللي فيها العالم كله مش احنا بس، يارب يعديها على خير تفاءلوا بالخير تجدوه متفائل أن المحنة هتعدي بسلام إن شاء الله وربنا هيسترها علينا”.

وتابع بعد حفله بدون جمهور بمناسبة شم النسيم :”شايف الجمهور بقلبي وفرحان أن كل مصر بتتفرج عليها وقادر أوصلهم ابتسامة وفرحة ووقت سعيد في الوقت اللي احنا ملتزمين وقاعدين في البيوت، دة حكم علينا كلنا نلتزم البيت والشعب المصري قد المسئولية ولما بيحس بالخطورة والقلق تلقيه تكاتف والتزم وحس بالواجب عليه ولازم نقف جنب البلد ونخلي بالنا لان دة حاجة أقوى مننا والقعدة في البيت أحسن من القعدة في المستشفى”.