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فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لـ10 مجموعات مصرفية أوروبية 

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فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لـ10 مجموعات مصرفية أوروبية  فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لـ10 مجموعات مصرفية أوروبية 

مباشر: خفضت وكالة "فيتش" تصنيف 10 مجموعات مصرفية في أوروبا الغربية، وسط تحذيرات أن الكورونا قد تؤدي إلى خفض تصنيفات المزيد من المؤسسات.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في آخر مراجعة لها للمصارف الأوروبية الغربية، اليوم الإثنين، أن تخفيضها لتصنيف 10 بنوك متعلق بشكل رئيسي بالمؤسسات التي تؤثر فيها التوقعات الاقتصادية المتغيرة على الإجراءات التي تم التخطيط لها لتحسين الربحية أو الرسملة وكذلك البنوك الضعيفة بالفعل.

وخلال المراجعة الأخيرة أيضاُ، أعطت الوكالة 95 بالمائة من المقرضين في أوروبا الغربية تقييم "سلبي".

وتشمل البنوك التي تم تخفيض تصنيفها "كو أوبريتيف بنك" و"كلوس برازرز" و"مترو بنك" في المملكة المتحدة و"كومورز بنك" في ألمانيا  و"السويدبنك" السويدي  و"جروب بانكيرو إيكريا" في إيطاليا، و"كريديت يوروب بنك" في هولندا، وكذلك المجموعات المصرفية في قبرص وإسبانيا ولوكسمبورج.

واتخذت وكالة فيتش 116 إجراءً تصنيفاً على المجموعات المصرفية في المنطقة في مراجعتها خلال أبريل/نيسان الجاري، مع تراوح معظم الإجراءات بين تحول التوقعات لنظرة سلبية أو منح البنوك تصنيف "مشاهدة سالبة".

ووفقاً لفيتش، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لن يصل إلى مستويات 2019 بحلول نهاية عام 2021، وهو "الأمر الذي يؤكد حدة الصدمة".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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