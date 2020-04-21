13 قراراً للوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وانتهى إلى عدة قرارات شملت:

أولاً :

الموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثانياً :

الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من ( خدمة طريق مكة ) وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول المستهدفة في شأن مشروع الاتفاقية.

ثالثاً :

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة.

رابعاً :

الموافقة على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا.

خامساً :

الموافقة على تفويض وزير الإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية بالسعودية والمكتبة الوطنية القرغيزية في جمهورية قرغيزستان.

سادساً :

الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي.

سابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة.

ثامناً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في السعودية والوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية في جمهورية ساحل العاج للتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تاسعاً :

الموافقة على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة ( السادسة والسبعين ) ، والفقرة ( 1 ) من المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائة ) من نظام الشركات، وذلك بالسماح لجمعيتها العامة غير العادية بتضمين النظام الأساس للشركة عدد من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار.

عاشراً :

تعديل المادة ( الرابعة والسبعين ) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 53 ) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ وذلك على النحو الوارد في القرار، وإلغاء المادة ( الخامسة والسبعين) من النظام .

حادي عشر :

تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع آلية مناسبة لنقل قطاع الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ثاني عشر :

تعديل البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 106 ) وتاريخ 18 / 2 / 1439هـ ، ليكون بالنص الآتي : " تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط ملف مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في ( دافوس) سنوياً.

ثالث عشر :

الموافقة على نقلٍ وترقياتٍ للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، والتقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي ( 1438 / 1439 هـ )، واتخذ ما يلزم حيالها.

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