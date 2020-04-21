"الخزف السعودي" تتحول للربحية بالربع الأول من 2020

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الخزف السعودي تحولها للربحية خلال الربع الأول من 2020 مقابل خسارة كانت سجلتها الشركة بالربع المماثل من عام 2019.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغ صافي أرباح الشركة نحو 10.64 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 25.05 مليون ريال عن الربع نفسه من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى زيادة المبيعات نتيجة إرتفاع متوسط السعر والكمية المباعة بالاضافة الى إنخفاض مصاريف الإهلاك للآلات والمعدات نتيجة لإعادة تقييم أعمار الأصول.

وسجلت الشركة نمواُ في المبيعات بنحو 27% خلال الربع الأول من 2020 لتصل إلى 393.32 مليون ريال، مقابل 309.6 مليون ريال بالربع نفسه من عام 2019 .

ولفت الشركة إلى أنها كانت تتوقع اداء افضل في الربع الاول من عام 2020 ولكن تأثرت مبيعاتها لشهر مارس بالاجراءات الاحترازية لمواجهة ازمة كورونا.

شار إلى أن الشركة كانت سجلت بالربع الرابع من 2019 صافي ربح بنحو 13.81 مليون ريال لتتراجع صافي أرباحها على أساس ربعي بنسبة 23%.

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