الداخلية السعودية: تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان

الرياض – مباشر: كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار بتعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر، وفقا لبيان للوزارة، إنه سيتم السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة الـ5 عصرا.

وأضاف المصدر، أن السماح يكون بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.

وقررت وزارة الداخلية، استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة جائحة "كورونا" حفاظاً على الصحة العامة، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، فإنها في ذات الوقت تهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل الصحي تحقيقًا للمصلحة العامة.

وفي 2 أبريل/ نيسان الجاري، تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق، إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، تشمل منع سكان مناطق المملكة الـ13 الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، ومنع الدخول والخروج من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، مؤخرا، عن تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.

ويعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قيمتها 10 آلاف ريال، على أن تضاعف الغرامة في حالة تكرارها.

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