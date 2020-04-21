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الوزراء السعودي يؤكد التزام المملكة مع روسيا بتخفيض إنتاج النفط للعامين المقبلين

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الوزراء السعودي يؤكد التزام المملكة مع روسيا بتخفيض إنتاج النفط للعامين المقبلين الوزراء السعودي يؤكد التزام المملكة مع روسيا بتخفيض إنتاج النفط للعامين المقبلين

الرياض - مباشر: أكد مجلس الوزراء السعودي على حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، والتزامها مع على تنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين.

كما أكد المجلس، بحسب وكالة الأنباء "واس"، على إستمرار المملكة في مراقبة أوضاع السوق والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين .

وعقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتوصلت المملكة العربية السعودية في 9أبريل / نيسان الجاري مع روسيا إلى اتفاق بتخفيض إنتاج النفط، بمعدل كبير.

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