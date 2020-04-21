الصحة السعودية: 1147 إصابة جديدة بـ"كورونا"..وحالات الشفاء ترتفع لـ 1640 حالة

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 11.63 ألف إصابة، بينها 9.88 ألف حالة نشطة، منها 81 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 150 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1640 حالة.

وكشفت الصحة، عن تسجيل 6 حالات وفيات جديدة بالمملكة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجمل عدد الوفيات بالمملكة 109 حالات وفاة.

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