مجلس الوزراء يكلف وزارة الاقتصاد بملف مشاركة السعودية بمنتدى دافوس

الرياض - مباشر: وافق مجلس الوزارء السعودي، بجلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، على تولي وزارة الاقتصاد والتخطيط ملف مشاركة المملكة بمنتدى دافوس سنوياً.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، على تولي الوزارة هذا الملف بالتنسيق مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وعقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشاركت المملكة العربية السعودية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي عقدت في مدينة دافوس السويسرية، خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير / كانون الثاني2020م، تحت عنوان: "من أجل عالم متماسك ومستدام".

ويعد الاجتماع السنوي للمنتدى من أهم الاجتماعات العالمية، التي تركز على قضايا التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في معالجة التحديات التي تواجه العالم؛ لهدف تحسين الوضع العالمي، من خلال مناقشة عدة قضايا وموضوعات رئيسة.

ترشيحات:

المحكمة العليا بالسعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال رمضان

مؤسسة النقد السعودية تحدد أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان وعطلة العيد

شؤون الحرمين: 10 محاور للخطة التشغيلية خلال شهر رمضان

شؤون الحرمين بالسعودية: استمرار تعليق حضور المصلين في رمضان

النقل السعودية تُتيح استخراج تصاريح استثنائية للمركبات إلكترونياً

الجمارك تؤجل سداد الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة

السعودية تلزم البقالات والتموينات بتوفير حلول للدفع الإلكتروني بدءاً من 10 مايو

السعودية تفتح باب التقدم لمبادرة دعم الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب بشرطين

التأمينات السعودية: تعويض المنشآت المتأخرة عن تقديم طلب الدعم خلال يونيو

صادرات النفط السعودية تهبط 214 ألف برميل يوميا خلال فبراير

وزير الصحة السعودي:توقعات بارتفاع الإصابات بـ"كورونا" من خلال المسح النشط

457.6 ألف عامل أجنبي يغادرون القطاع الخاص السعودي في 2019

الشورى السعودي يمنح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة السفراء بعد سن الـ65