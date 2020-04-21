أسعار البنزين الأمريكية تواصل الهبوط لأدنى مستوى في 4 سنوات

مباشر - سالي إسماعيل: تراجعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 0.4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل مستويات لم تشهدها في عدة سنوات.

وأظهرت البيانات التاحة على موقع "إيه.إيه.إيه" لرصد أسعار البنزين الأمريكي، أن المتوسط الوطني لسعر جالون البنزين بلغ 1.806 دولار اليوم مقارنة مع المتوسط البالغ 1.814 دولار للجالون بالأمس.

أسعار البنزين في الولايات المتحدة خلال عام - (المصدر: موقع "إيه.إيه.إيه")

وكانت أسعار البنزين سجلت أدنى مستوى في 4 أعوام في وقت سابق من الشهر الجاري عند 1.862 دولار للجالون، وهو ما المستوى الذي شهد تراجعاً مستمراً منذ ذلك الحين.

وتتخذ أسعار البنزين اتجاهاً هبوطاً يومياً منذ أكثر من شهر تقريباً، حيث كان سعر الجالون يبلغ في المتوسط 2.153 دولار.

وتتزامن هذه الأسعار مع تنفيذ إغلاق تاريخي في الولايات المتحدة وسط محاولة البلاد السيطرة على تفشي فيروس كورونا كونها الدولة الأكثر تضرراً، حيث وصل عدد المصابين إلى 788 ألف حالة حتى الآن.

كما تأني في وقت تشهد فيه أسعار النفط حول العالم تحولات تاريخية في الأسعار، حيث تداول خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو/آيار عند سالب 37 دولاراً للبرميل بالأمس للمرة الأولى على الإطلاق.

وتراجعت أسعار البنزين الأمريكي في المتوسط بنحو 1.036 دولار في غضون عام عند المقارنة مع متوسط السعر الوطني للبنزين في الولايات المتحدة حينذاك والبالغ 2.842 دولار للجالون.

وبحسب الخريطة المتاحة على موقع أسعار البنزين، فإن الأسعار في ولاية "ويسكونسن" كانت الأقل في البلاد، حيث بلغت اليوم 1.219 دولار للجالون، وهو قرب أدنى مستوى منذ عام 2002 على الأقل.

ومن بين الولايات الأمريكية التي تشهد أسعار للبنزين دون مستوى 1.5 دولار، كانت ولاية أوكلاهوما وإيوا وميشيغان.

في حين أن أعلى أسعار البنزين تسجل في ولاية هاواي وواشنطن ونيويورك وألاسكا وكاليفورنيا وأريزونا بمتوسط يتراوح بين دولارين للجالون وبين ما يزيد عن 3 دولارات للجالون الواحد.

متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة اليوم - (المصدر: موقع "إيه.إيه.إيه")