محدث.. الذهب يفقد 31 دولاراً في تعاملات متقلبة

مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار الأمريكي ورغم خسائر الأصول الخطرة العالمية.

ويشهد الذهب اليوم تداولات متقلبة، حيث كان متراجعاً في وقت مبكر من التعاملات قبل أن يتحول للصعود ثم عاود الهبوط مجدداً وسط استمرار الموجة البيعية الحادة في أسواق النفط والتي تدفع المستثمرين لبيع المعادن الثمينة لتغطية خسائرهم في استثمارات أخرى.

وتعرض سعر أحد العقود الآجلة للنفط الأمريكي للانهيار دون صفر لأول مرة في التاريخ خلال أمس، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وجاء أداء المعدن رغم هبوط الأسهم الآسيوية، واستهلال البورصات الأوروبية جلسة اليوم على تراجع متتبعة هبوط "وول ستريت" بالأمس، والتي من المتوقع أن تبدأ التداولات داخل النطاق الأحمر هي الأخرى.

وعلى صعيد تفشي فيروس "كوفيد-19"، أودى الوباء بحياة 170 ألف شخص عالمياً مع إصابة حوالي مليوني ونصف شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ومن المقرر إعلان بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 12:38 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر يونيو/حزيران بأكثر من 1.8 بالمائة وهو ما يعادل 31.10 دولار ليسجل 1680.10 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة تزيد عن 1.5 بالمائة إلى 1669.34 دولار للأوقية، فاقداً أكثر من 26 دولاراً من قيمته.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة ليصل إلى 100.301.