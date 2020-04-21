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الوزراء السعودي يوافق على استثناء "سابك" من أحكام بنظام الشركات

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الوزراء السعودي يوافق على استثناء "سابك" من أحكام بنظام الشركات الوزراء السعودي يوافق على استثناء "سابك" من أحكام بنظام الشركات

الرياض – مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر الاتصال المرئي.

ووافق مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء "واس"، على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (76) ، والفقرة (1) من المادة (133) من نظام الشركات.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء، يسمح للجمعية العامة غير العادية لشركة "سابك" بتضمين النظام الأساسي للشركة عددا من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار.

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