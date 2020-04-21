"الراجحي ريت" يعلن تطورات طلبات مستأجري العقارات

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات طلبات مستأجري العقارات التابعة لصندوق الراجحي ريت بتخفيض أو إعادة جدولة أو تعليق الإيجارات المستحقة خلال الظروف الراهنة والمتعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة للسيطرة على انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير الصندوق، في بيان لـ"تداول"، إن القيمة الإجمالية لطلبات التخفيض المحتملة حتى الآن تبلغ ما يعادل 9 ملايين ريال أي ما نسبته 5.5% من إجمالي إيجارات الصندوق.

وحدد مدير الصندوق التقييم الأولي فيما يتعلق بالطلبات المستلمة.

وأوضحت الراجحي المالية، أن الطلبات التي تبلغ قيمتها 3.1 مليون ريال سعودي (1.9% من إجمالي إيجارات الصندوق) تأثرت بشكل مباشر بالظروف الراهنة، والإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على انتشار فايروس كورونا ويحتمل قبول هذه الطلبات، وبالتالي فهي قيد المراجعة الإضافية.

وبينت، أنه بالنسبة للطلبات التي تبلغ قيمتها 5.9 مليون ريال سعودي (3.6% من إجمالي إيجارات الصندوق) لم تتأثر بشكل مباشر حيث تم تقييم كل حالة على حده ويحتمل رفض هذه الطلبات.

ولفت مدير صندوق الراجحي ريت، إلى أن التداعيات الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة مازالت مستمرة، وبالتالي هناك إمكانية لتغير الأرقام المذكورة.

وأشارت، إلى أنها ستقدم تقييماتها إلى مجلس إدارة الصندوق بمجرد انتهاء التدابير الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة للسيطرة على انتشار فايروس كورونا.

وتوقعت الراجحي المالية، أن تتأثر أعمال الصندوق بشكل سلبي على المدى القصير بالتقلبات الاقتصادية المستمرة في الأسواق العالمية والمحلية.

ونوهت، بأنه من ناحية أخرى سيساهم انخفاض أسعار التمويل المرتبطة بسايبور في تخفيض تكلفة تمويل الصندوق والذي سيكون له أثر إيجابي على أداء الصندوق.

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