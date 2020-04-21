الاتصالات السعودية تعلن توزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2020

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، اليوم الثلاثاء، عن توزيع أرباح عن الربع الأول من عام 2020.

وقررت "إس تي سي"، وفقا لبيان لها على "تداول"، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع ريال للسهم عن الربع الأول من العام الحالي، بإجمالي 2 مليار ريال، من المقرر توزيعها على ملياري سهم، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة، إن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل/ نيسان 2020، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضافت، أن تاريخ توزيع الأرباح سيكون في 19 مايو/ أيار المقبل.

وأوضحت الشركة، أن عملية التوزيع ستكون عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

ولفتت "إس تي سي"، إلى أنه بالنسبة للمساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.

ونوهت، بأن التوزيعات النقدية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو عند قيدها في حسابه ستخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وذكرت "إس تي سي"، أن قرار صرف أرباح نقدية للربع الأول على المساهمين يأتي تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة 3 سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2018.

وحققت "إس تي سي" نموا بصافي أرباح الربع الأول من 2020 بنسبة 5.9%، لتبلغ 2.91 مليار ريال، مقارنة مع 2.75 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.2%، لمستوى 89.50 ريالا.

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