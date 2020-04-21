الاتصالات السعودية تصعد بأرباحها 6% في الربع الأول

الرياض ـ مباشر: كشفت البيانات المالية للشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، خلال الربع الأول من 2020، ارتفاع صافي الأرباح 5.93% مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

ووفقا لبيانات الشركة، على "تداول"، اليوم الثلاثاء، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 2.91 مليار ريال، بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.75 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات، إلى جانب تسجيل مكاسب ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية، نتيجة ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية، وارتفاع الاستهلاك والإطفاء.

وتراجعت أرباح الشركة خلال عام 2019 نحو 0.23%، إلى 10.76 مليار ريال، مقابل نحو 10.78 مليار ريال للعام السابق.

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