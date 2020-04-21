أرباح وإيرادات "كوكاكولا" تتجاوز التوقعات في الربع الأول

مباشر: نجحت أرباح وإيرادات شركة "كوكاكولا" في تجاوز توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع المشروبات، اليوم الثلاثاء، أن صافي الدخل بلغ 2.78 مليار دولار (64 سنتاً للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في 27 مارس/آذار الماضي، مقابل 1.68 دولار (39 سنتاً للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2019.

وباستبعاد البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 51 سنتاً، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تسجيل 44 سنتاً.

وانخفضت إيرادات "كوكاكولا" بنسبة 1 بالمائة خلال الربع الأول لتسجل 8.60 مليار دولار، مقابل 8.7 مليار دولار المسجلة في الفترة المقارنة من 2019.

وكانت التوقعات تشير إلى أن إجمالي إيرادات "كوكاكولا" سوف تبلغ 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول.

وأضافت الشركة العاملة في مجال المشروبات الغازية، إن قواعد التباعد الاجتماعي مستمرة في الإضرار بأعمالها، مع توقع تأثيراته على نتائج أعمال الربع الثاني.

كما انخفض حجم مبيعات المشروبات عالميا بنسبة 25 بالمائة منذ بداية أبريل/نيسان الجاري.