أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

أرباح وإيرادات "كوكاكولا" تتجاوز التوقعات في الربع الأول

Print
أرباح وإيرادات "كوكاكولا" تتجاوز التوقعات في الربع الأول أرباح وإيرادات "كوكاكولا" تتجاوز التوقعات في الربع الأول

مباشر: نجحت أرباح وإيرادات شركة "كوكاكولا" في تجاوز توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع المشروبات، اليوم الثلاثاء، أن صافي الدخل بلغ 2.78 مليار دولار (64 سنتاً للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في 27 مارس/آذار الماضي، مقابل 1.68 دولار (39 سنتاً للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2019.

وباستبعاد البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 51 سنتاً، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تسجيل 44 سنتاً.

وانخفضت إيرادات "كوكاكولا" بنسبة 1 بالمائة خلال الربع الأول لتسجل 8.60 مليار دولار، مقابل 8.7 مليار دولار المسجلة في الفترة المقارنة من 2019.

وكانت التوقعات تشير إلى أن إجمالي إيرادات "كوكاكولا" سوف تبلغ 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول.

وأضافت الشركة العاملة في مجال المشروبات الغازية، إن قواعد التباعد الاجتماعي مستمرة في الإضرار بأعمالها، مع توقع تأثيراته على نتائج أعمال الربع الثاني.

كما انخفض حجم مبيعات المشروبات عالميا بنسبة 25 بالمائة منذ بداية أبريل/نيسان الجاري.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية