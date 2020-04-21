"كهرباء السعودية" توصي بتوزيع 70 هللة للسهم عن العام 2019

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية"، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، إن إجمالي الأرباح المقرر توزيعها 749.3 مليون ريال، سيتم توزيعها على 1.07 مليار ريال، لتبلغ حصة السهم الواحد 70 هللة، بما يمثل 7% من القيمة الاسمية للسهم.

وأضافت "كهرباء السعودية"، أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفتت، إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

وأشارت الشركة، إلى أنها ستعلن عن جدول أعمال الجمعية ومكان انعقادها لاحقاً بعد أخذ موافقـة الجهات المختصة.

وأعلنت الشركة، اليوم، عن موافقة اللجنة الوزارية المفوضة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، على تنازل صندوق الاستثمارات العامة عن نصيبه في توزيعات الأرباح، عن العام 2019.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 3.06%، لمستوى 15.84 ريالا.

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