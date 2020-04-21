أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

المواصفات السعودية: إنجاز 3.4 ألف خدمة عن بعد خلال أسبوعين

Print
المواصفات السعودية: إنجاز 3.4 ألف خدمة عن بعد خلال أسبوعين المواصفات السعودية: إنجاز 3.4 ألف خدمة عن بعد خلال أسبوعين

الرياض - مباشر: واصلت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية جهودها في خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين.

واوضحت للهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن تلك الجهود أسفرت عن تقديم أكثر من 3400 خدمة في مجال اختبار المنتجات، أو إصدار شهادات المطابقة وتراخيص استخدام علامة الجودة خلال الأسبوعين الماضيين .

وأشارت إلى أن فرق العمل بالهيئة قامت خلال الأسبوعين الماضيين باختبار وفحص 101 عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 1197 ترخيصاً باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة المختلفة، منها 748 ترخيصاً للأجهزة المنزلية، و 324 ترخيصاً للإطارات، و 57 ترخيصاً للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب 22 ترخيصاً للمحركات الكهربائية.

كما أصدرت الهيئة 46 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، كذلك تم منح تراخيص جديدة لعدد 5 منشآت باستخدام علامة الجودة السعودية، فيما تم استقبال (17) طلباً إلكترونياً جديدة لمنشآت ترغب في الحصول على العلامة.

وفي مجال المطابقة، أصدرت هيئة المواصفات 3 شهادات مطابقة لاعتماد الطراز، شهادتين لشارة المطابقة الخليجية، إلى جانب 30 ترخيصاً باستخدام شعار البلاستك القابل للتحلل، وتضمنت جهود الهيئة أيضاً خلال الأسبوعين الماضيين إصدار (125) شهادة اعتراف بشهادة الـ IECEE .

ترشيحات:

مؤسسة النقد السعودية تحدد أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان وعطلة العيد

قيمة الأسهم السعودية المملوكة للأجانب تتراجع 8.85 مليار ريال خلال الأسبوع

"تداول": الأجانب يواصلون الشراء الأسبوع الماضي.. وتحول إيجابي للسعوديين

شؤون الحرمين: 10 محاور للخطة التشغيلية خلال شهر رمضان

"هدف": استفادة 1.8 مليون مواطن من منصة "دروب" خلال فترة العمل عن بُعد

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية