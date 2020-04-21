المواصفات السعودية: إنجاز 3.4 ألف خدمة عن بعد خلال أسبوعين

الرياض - مباشر: واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية جهودها في خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمستوردين.

واوضحت للهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن تلك الجهود أسفرت عن تقديم أكثر من 3400 خدمة في مجال اختبار المنتجات، أو إصدار شهادات المطابقة وتراخيص استخدام علامة الجودة خلال الأسبوعين الماضيين .

وأشارت إلى أن فرق العمل بالهيئة قامت خلال الأسبوعين الماضيين باختبار وفحص 101 عينة في مختبراتها بمدينة الرياض وفرعيها بالمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 1197 ترخيصاً باستخدام بطاقات استهلاك الطاقة المختلفة، منها 748 ترخيصاً للأجهزة المنزلية، و 324 ترخيصاً للإطارات، و 57 ترخيصاً للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب 22 ترخيصاً للمحركات الكهربائية.

كما أصدرت الهيئة 46 ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه، كذلك تم منح تراخيص جديدة لعدد 5 منشآت باستخدام علامة الجودة السعودية، فيما تم استقبال (17) طلباً إلكترونياً جديدة لمنشآت ترغب في الحصول على العلامة.

وفي مجال المطابقة، أصدرت هيئة المواصفات 3 شهادات مطابقة لاعتماد الطراز، شهادتين لشارة المطابقة الخليجية، إلى جانب 30 ترخيصاً باستخدام شعار البلاستك القابل للتحلل، وتضمنت جهود الهيئة أيضاً خلال الأسبوعين الماضيين إصدار (125) شهادة اعتراف بشهادة الـ IECEE .

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