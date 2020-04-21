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المحكمة العليا بالسعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال رمضان

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المحكمة العليا بالسعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال رمضان المحكمة العليا بالسعودية تحدد موعد تحري رؤية هلال رمضان

الرياض – مباشر: دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية ، اليوم الثلاثاء، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس المقبل الموافق الـ30 من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وجاء ذلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظرًا إلى ما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 131 هـ وتاريخ 1 / 8 / 1441هـ من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441هـ رغم ترائيه؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه".

وطالبت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ونوهت المحكمة، بأنه ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

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