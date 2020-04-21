أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الأمم المتحدة تحذر: تضاعف محتمل لمعدل الجوع العالمي بسبب كورونا

Print
الأمم المتحدة تحذر: تضاعف محتمل لمعدل الجوع العالمي بسبب كورونا الأمم المتحدة تحذر: تضاعف محتمل لمعدل الجوع العالمي بسبب كورونا

مباشر: قالت الأمم المتحدة إن ضربة فيروس "كوفيد-19" يمكن أن تضاعف معدل الجوع حول العالم.

وأوضح برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد يمكن أن يتضاعف هذا العام إلى 265 مليون شخص بسبب التداعيات الاقتصادية لـ"كوفيد-19".

ومن المتوقع أن يترك أثر عائدات السياحة المتدهورة وانخفاض التحويلات المالية والقيود المفروضة على السفر والقيود الأخرى المرتبطة بأزمة "كورونا" حوالي 130 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد هذا العام، إضافة إلى حوالي 135 مليونًا بالفعل في هذه الفئة.

قال عارف حسين، كبير الاقتصاديين ومدير البحوث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي: "كوفيد-19 يحتمل أن يكون كارثيًا بالنسبة للملايين الذين يقفون على حافة الجوع".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية