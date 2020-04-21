الأمم المتحدة تحذر: تضاعف محتمل لمعدل الجوع العالمي بسبب كورونا

مباشر: قالت الأمم المتحدة إن ضربة فيروس "كوفيد-19" يمكن أن تضاعف معدل الجوع حول العالم.

وأوضح برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد يمكن أن يتضاعف هذا العام إلى 265 مليون شخص بسبب التداعيات الاقتصادية لـ"كوفيد-19".

ومن المتوقع أن يترك أثر عائدات السياحة المتدهورة وانخفاض التحويلات المالية والقيود المفروضة على السفر والقيود الأخرى المرتبطة بأزمة "كورونا" حوالي 130 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد هذا العام، إضافة إلى حوالي 135 مليونًا بالفعل في هذه الفئة.

قال عارف حسين، كبير الاقتصاديين ومدير البحوث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي: "كوفيد-19 يحتمل أن يكون كارثيًا بالنسبة للملايين الذين يقفون على حافة الجوع".