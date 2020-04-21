السوق السعودي يواصل تراجعه للجلسة الثانية..بسيولة 4 مليارات ريال

الرياض - مباشر : أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع ملحوظ، ليواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط تحسن السيولة مقارنة بالجلسات الأخيرة.

وبالختام تراجع المؤشر العام للسوق - تاسي، بنسبة 1.58%، إلى مستوى 6496.72 نقطة فاقداً 104.35 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى نحو 4 مليارات ريال، من خلال 189.5 مليون سهم، مقابل 3.4 مليار ريال من خلال 152 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتصدر الإرتفاعات سهم الشرقية للتنمية بنسبة 4.38%، تلاه سهم البحري مرتفعاً بنسبة 3.04%، كما ارتفع أداء سهم سدافكو بنسبة 1.9%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم جدوى ريت السعودية بنسبة 5.78%، تلاه سهم بحر العرب بنسبة 5.70%، كما انخفض أداء سهم بترورابغ بنحو 5.5%.

وتصدر التداولات سهم الإنماء بنحو 24.42 مليون سهم وبقيمة 351.44 مليون ريال.

وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.83%، كما انخفض أداء قطاع الطاقة بنسبة 1.61%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.07%، وكان قطاع الإتصالات الأقل تراجعاً بنسبة 0.79%.

وعلى مستوى السوق الموازية نمو فقد سجل تراجعاً بنسبة 0.16% إلى مستوى 7213.81 نقطة فاقداً 11.59 نقطة.

وتصدر الإرتفاعات سهم العمران بنسبة 1.76%، فيما تصدر التراجعات سهم التطويرية الغذائية بنحو 2.21%.

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