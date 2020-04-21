أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

السوق السعودي يواصل تراجعه للجلسة الثانية..بسيولة 4 مليارات ريال

Print
السوق السعودي يواصل تراجعه للجلسة الثانية..بسيولة 4 مليارات ريال السوق السعودي يواصل تراجعه للجلسة الثانية..بسيولة 4 مليارات ريال

الرياض - مباشر : أنهى سوق الأسهم تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع ملحوظ، ليواصل تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط تحسن السيولة مقارنة بالجلسات الأخيرة.

وبالختام تراجع المؤشر العام للسوق - تاسي، بنسبة 1.58%، إلى مستوى 6496.72 نقطة فاقداً 104.35 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى نحو 4 مليارات ريال، من خلال 189.5 مليون سهم، مقابل 3.4 مليار ريال من خلال 152 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتصدر الإرتفاعات سهم الشرقية للتنمية بنسبة 4.38%، تلاه سهم البحري مرتفعاً بنسبة 3.04%، كما ارتفع أداء سهم سدافكو بنسبة 1.9%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم جدوى ريت السعودية بنسبة 5.78%، تلاه سهم بحر العرب بنسبة 5.70%، كما انخفض أداء سهم بترورابغ بنحو 5.5%.

وتصدر التداولات سهم الإنماء بنحو 24.42 مليون سهم وبقيمة 351.44 مليون ريال.

وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.83%، كما انخفض أداء قطاع الطاقة بنسبة 1.61%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.07%، وكان قطاع الإتصالات الأقل تراجعاً بنسبة 0.79%.

وعلى مستوى السوق الموازية نمو فقد سجل تراجعاً بنسبة 0.16% إلى مستوى 7213.81 نقطة فاقداً 11.59 نقطة.

وتصدر الإرتفاعات سهم العمران بنسبة 1.76%، فيما تصدر التراجعات سهم التطويرية الغذائية بنحو 2.21%.

ترشيحات:

مؤسسة النقد السعودية تحدد أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان وعطلة العيد

قيمة الأسهم السعودية المملوكة للأجانب تتراجع 8.85 مليار ريال خلال الأسبوع

"تداول": الأجانب يواصلون الشراء الأسبوع الماضي.. وتحول إيجابي للسعوديين

شؤون الحرمين: 10 محاور للخطة التشغيلية خلال شهر رمضان

"هدف": استفادة 1.8 مليون مواطن من منصة "دروب" خلال فترة العمل عن بُعد

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية