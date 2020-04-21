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تايلاند تسجل 19 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بالكورونا

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تايلاند تسجل 19 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بالكورونا تايلاند تسجل 19 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بالكورونا

قال مسئول كبير في وزارة الصحة في تايلاند إن السلطات سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء في أقل حصيلة يومية منذ أكثر من شهر.

وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة وهي لسائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 50 عامًا.

وعدد الإصابات الجديدة اليوم هو الأقل منذ 14 من مارس عندما تم تسجيل سبع إصابات قبل موجة من الحالات الجديدة التي دفعت رئيس الوزراء إلى فرض حالة العزل العام جزئيًا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في تايلاند 2811 والوفيات 48 حالة.

وتعافى نحو 75 % أو 2108 مصابين.

المشرق نيوز

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