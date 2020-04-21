تباطؤ حاد لنمو إيرادات هواوي خلال الربع الأول

مباشر: شهدت إيرادات شركة "هواوي" تباطؤاً بشكل حاد في النمو خلال الربع الأول من هذا العام، وسط ضغوط إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة وتفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا خلال نتائج أعمالها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن إيراداتها ارتفعت بنحو 1.4 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي لتصل إلى 182.2 مليار يوان (25.8 مليار دولار) مقارنة مع 179.7 مليار يوان المسجلة قبل عام مضى.

وعلى النقيض، كانت الشركة الصينية قد أبلغت عن زيادة 39 بالمائة في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الماضي.

وحققت "هواوي" صافي هامش أرباح عند 7.3 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أقل من النسبة المسجلة في الربع المماثل من 2019 والبالغة 8 بالمائة.

وعلى الرغم من الرياح العكسية التي شكلها فيروس "كوفيد-19"، إلا أن هواوي قالت إن نمو الإيرادات ظل قويا.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن "هواوي" تتخذ إجراءات حمائية لضمان سلامة الموظفين، كما أنها تعمل مع الموردين لمعالجة التحديات الصعبة التي تواجه الإنتاج واستئناف العمليات.

وأرجعت الشركة ذلك إلى هيكل مليكة الموظفين للأسهم والتخطيط المستمر والاستثمار في مجال البحث والتطويرز

ولم تعلن "هواوي" عن عدد الهواتف الذكية التي تم بيعها خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يأتي على عكس ما حدث في العام الماضي.