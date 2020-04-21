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وكالة: أكواباور السعودية تعتزم جمع 3.75 مليار ريال من بيع صكوك إسلامية

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وكالة: أكواباور السعودية تعتزم جمع 3.75 مليار ريال من بيع صكوك إسلامية وكالة: أكواباور السعودية تعتزم جمع 3.75 مليار ريال من بيع صكوك إسلامية

الرياض - مباشر: ذكرت مصادر لوكالة بلومبرج أن شركة أكوا باور انترناشيونال تعتزم جمع  نحو 3.75 مليار ريال مايعادل (مليار دولار) من بيع صكوك إسلامية.

وقالت المصادر وفقاً لما نقلته الوكالة اليوم الثلاثاء إن الشركة التي تقوم بتطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة والمياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تجري محادثات مع البنوك المحلية بشأن الصفقة المحتملة التي ستتم بالريال السعودي.

وأشارت المصادر إلى أن الأموال ستستخدم لأغراض عامة للشركة.

كان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية قد صرح في يناير/ كانون الثاني إن الشركة تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020 في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو 10 دول.

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